LUTO

Influenciadora Kamylinha, grávida aos 17 anos perde o bebê: 'Estamos falando de uma vida'

A influenciadora Kamylinha, de apenas 17 anos, anunciou no Dia das Mães, a gestação que gerou polêmica e ataques

A influenciadora Kamylinha, de apenas 17 anos, comoveu as redes sociais nesta sexta-feira (23) após a confirmação da perda do bebê que esperava com Hyago Santos, irmão do criador de conteúdo Hytalo Santos. A gravidez da jovem havia sido revelada no último Dia das Mães, em um vídeo que viralizou e dividiu opiniões nas plataformas digitais.>