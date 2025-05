EMOCIONADA

Simone Mendes chora durante show: 'Uma das coisas piores para o artista'

Cantora ficou sem voz, mas seguiu com apresentação mesmo rouca

Simone Mendes chorou no palco durante seu show no Curitiba Country Festival, no último domingo (25). A cantora, que comemorou 41 anos no dia anterior, no sábado (24), explicou aos fãs que estava com dificuldades vocais. Mesmo com a voz rouca, ela decidiu seguir com a apresentação.>