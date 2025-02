PEDIDO DE ANIVERSÁRIO

Neymar e Cristiano: Aniversariantes rumo à Copa do Mundo de 2026

Os craques do Brasil e de Portugal fazem aniversário no mesmo dia e têm a mesma meta para o futuro da carreira aos 40 e 33 anos

Marina Branco

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 11:30

Cristiano Ronaldo e Neymar Crédito: Reprodução I Redes sociais

Dia 5 de fevereiro de 2025. Dois aniversariantes ilustres no mundo do futebol, um só pedido na hora de apagar as velas: a Copa do Mundo de 2026. O desafio final da carreira de Neymar e Cristiano Ronaldo é um só, e apenas uma das duas estrelas do dia de hoje poderá realizar seu maior sonho e se tornar um campeão mundial.>

De um lado, estão os 40 anos de Cristiano Ronaldo, que impressiona o mundo por sua longevidade nos campos. Com números excelentes e em perfeita forma, o craque sonha em disputar uma última Copa do Mundo por Portugal, e tentar conquistar o primeiro troféu da Seleção. >

Do outro, vem Neymar, em um momento de recomeço em sua carreira justamente no dia em que completa 33 anos. Estreando pelo Santos hoje, contra o Botafogo-SP, o brasileiro volta ao clube que o revelou para se preparar em casa para o que chamou de "último desafio" da carreira: conquistar uma Copa do Mundo com o Brasil. >

É como ele mesmo disse: "Só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que eu preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando". Neymar voltou ao Brasil para chegar à Copa, e encontrar seu colega de aniversário com o mesmo foco inabalável.>

Em busca do milésimo gol, Cristiano joga pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, e já soma 923 gols na carreira, com média de 0,73 por partida. Só nesta temporada, já foram 30 jogos e 28 gols. Para Neymar, são 439 gols em 719 jogos ao longo da carreira, uma média de 0,61 por jogo. A briga de Cristiano é com as leis do tempo. A de Neymar, com as da glória esportiva. >

Tendo passado pelo auge da carreira ainda novo, Neymar parece já estar em uma decrescente desde que foi ao Al-Hilal, na Arábia. A volta para o Brasil é, acima de tudo, um pedido por novas glórias, e por um destaque há muito tempo perdido pelo craque que jogou apenas sete partidas desde que chegou ao clube em 2023. >

A Copa é a meta do jogador que promete deixar as lesões no passado para correr pelo seu país, e do que garante que nem mesmo o tempo pode impedi-lo de defender sua nação. Não falta vontade de nenhum dos lados, e muito menos expectativa para a "last dance" dos aniversariantes na Copa do Mundo. >

Na idade de Neymar, Cristiano jogava pelo Real Madrid, em uma temporada com 44 gols e 7 assistências em 44 jogos, e recém-eleito Bola de Ouro em 2018. No mesmo ano, ele foi para a Juventus, na Itália, se despedindo da Espanha onde cresceu tanto na carreira. >

Mesmo mais novo que Cristiano, Neymar já alcançou o mesmo título que o português como maior artilheiro da história de suas respectivas seleções. Neymar tem 79 gols em 128 jogos pelo Brasil, enquanto Cristiano tem 135 gols marcados em 217 jogos por Portugal, sendo não só o maior artilheiro da sua equipe, como também de qualquer seleção no mundo. >