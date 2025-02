FOTOS

Piscina de borda infinita e vista para o mar: veja a nova mansão de Neymar em Santos

Craque não precisará mais fazer bate-volta de helicóptero para ir aos treinos do Peixe

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 09:35

Neymar tem nova mansão em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução e Reprodução/Instagram

O bate-volta que Neymar tem feito para sair de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e ir aos treinos do Santos acabou. O jogador já se mudou para sua nova mansão em Morro de Santa Terezinha, área de luxo da cidade litorânea. Com isso, não precisará mais usar seu helicóptero particular para ir ao CT do clube alvinegro.>

De acordo com o jornal Extra, o novo imóvel do atacante tem vista para o mar, piscina com borda infinita, paredes da sala em vidro com vista para a orla, jardim e uma decoração sofisticada. As fotos do local foram compartilhadas pela arquiteta Rafaella Bittencourt nas redes sociais.>

A mansão onde Neymar e sua família estão morando fica em um condomínio de luxo em Santos. Quem também viveu por lá foi Pelé, e uma casa de 2800 m² na área pode ser vendida por até R$ 35 milhões. Apesar de ter outros imóveis no litoral paulista, o jogador de 33 anos escolheu um novo endereço por ser mais perto do CT Rei Pelé - e, com isso, facilita sua rotina.>

Até então, Neymar estava indo aos treinos do Peixe usando seu helicóptero particular. Ele estaria gastando entre R$ 2.400 e R$ 3.500 por voo apenas para abastecer a aeronave. Somando os trajetos de ida e volta, o atleta gasta em torno de R$ 7 mil por dia, fora os demais custos de transporte, como piloto e manutenção.>

Veja fotos da nova mansão do camisa 10:>

Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução

Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução

Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução

Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução

Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução

Nova mansão de Neymar no Morro de Santa Terezinha, em Santos Crédito: Adriano Pacelli/Reprodução