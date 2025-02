NEYDAY

Neymar erra todos os dribles no primeiro jogo como titular pelo Santos

O jogador perdeu 40 bolas e chutou a gol apenas uma vez em 120 minutos pelo Santos até então

Marina Branco

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 15:57

Neymar contra o Novorizontino Crédito: Raul Baretta/Santos

A volta de Neymar não está indo como o jogador esperava, com os dois primeiros jogos do craque pelo Santos terminando em empate e sem nenhum gol dele. No último, contra o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, o camisa 10 chamou atenção pelo rendimento baixo nos 75 minutos que passou em campo no Jorge Ismael de Biasi.>

Jogando em um calor de 33°C, Neymar tentou apenas sete dribles na partida, e errou todas as tentativas. No SofaScore, plataforma de estatísticas, ele recebeu sua menor nota até então, após perder a posse de bola 24 vezes e não conseguir finalizar no gol. >

Neymar perdeu 75% das disputas de bola, muito comuns pelo foco de jogadores adversários no recém-chegado ao futebol brasileiro. Das 13 faltas cometidas pelo Novorizontino, quatro foram apenas em Neymar.>

E contra o Botafogo-SP?

Em sua estreia na Vila Belmiro, as coisas foram menos angustiantes: em só 45 minutos, Neymar finalizou sete bolas, acertou três dribles (dentre os 14 que tentou em ambas as partidas), venceu 53% dos duelos e sofreu cinco faltas, estatísticas muito melhores do que as do último jogo.>

Juntando os dois jogos, o jogador deu apenas um chute a gol, quando acertou na defesa de João Carlos, do Botafogo-SP e quase marcou. Contra o Novorizontino, seu único chute foi para fora.>

Até aqui, nos 120 minutos jogados, Neymar perdeu a bola 40 vezes, deu 119 toques e completou 46 de 57 passes tentados, sendo apenas um deles decisivo.>

Na estreia, sua nota SofaScore foi 7,4, enquanto contra o Novorizontino o jogador recebeu um 6,0.>

A próxima tentativa de deixar um gol pelo Santos será na Neo Química Arena, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (12), pela nona rodada do Paulistão. >

Veja as estatísticas:

#Paulistão 🇧🇷



Neymar registrou a sua menor Nota Sofascore desde 13/04/2021.



⏰ 75 mins jogados

🎯 0/1 finalização no gol

🔑 1 passe decisivo

✅ 22/28 passes certos (79%)

💨 0/7 dribles certos (0%)

💪 4/16 duelos ganhos (25%)

💣 24 perdas de posse

👊 4 faltas sofridas (!)

💯… pic.twitter.com/pGMnMsc88Z — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 9, 2025