ANIVERSÁRIO

Churrascão, docinhos, pagode e futebol: o que rolou na festa de Neymar

Craque comemorou o aniversário de 33 anos na mansão que possui em Mangaratiba

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 15:27

Neymar na festa de aniversário de 33 anos Crédito: Reprodução

Neymar comemorou o aniversário de 33 anos com uma festa para familiares e amigos mais próximos em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A comemoração, que aconteceu na quinta-feira (6), foi regada a churrascão raiz, futebol no telão, pagode e famosos.>

A celebração foi realizada na área do lago artificial construído pelo atleta na residência. O imóvel tem aproximadamente 5 mil metros quadrados e é avaliado em R$28 milhões. Além da luxuosa área externa, também tem uma pista de kart, seis suítes, heliponto, quadra de tênis, campo de futebol e sauna.>

No menu, o camisa 10 do Santos apostou em churrasco tradicional, servido em pratinhos, além de drinques refrescantes. Para a sobremesa, docinhos tradicionais variados, incluindo vários tipos de brigadeiro. A música ficou por conta da dupla sertaneja Eder e Emerson e do cantor Alexandre Pires. >

Festa de Neymar teve churrasco e docinhos Crédito: Reprodução

Para o look, o craque apostou em bermuda e camisas leves, um boné rosa e óculos escuros. Em um dos poucos momentos compartilhados por Neymar nas redes sociais, ele apareceu dentro de uma banheira de gelo. Enquanto a festa rolava, um telão exibia futebol.>