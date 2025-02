ACIDENTE

Empresário morre atropelado após desistir de ir à festa de aniversário de Neymar

Nédio Mocellin iria se encontrar com o jogador em Mangaratiba, mas desistiu da viagem e sofreu acidente

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 12:14

Nédio Mocellin Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O empresário Nédio Mocellin morreu pouco depois de desistir de ir à festa de aniversário de Neymar. Sócio da churrascaria Mocellin, ele foi atropelado por uma motocicleta na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na quarta-feira (5). O acidente, em frente a uma das unidades de seu restaurante, aconteceu apenas 24h após o homem se reconciliar com a ex-esposa Daniele Valente, ex atriz da Globo conhecida por Zorra Total. Os dois não se falavam há 15 anos.>

De acordo com a coluna Gilson Nogueira, Nédio se preparava para ir a Mangaratiba, onde Neymar está morando, ao lado de dois amigos. Eles planejavam um almoço com o camisa 10 do Santos. Mas, pouco depois de deixar o restaurante, o empresário desistiu da viagem e desceu do carro. Ele acabou atingido por uma motocicleta ao tentar atravessar a estrada para voltar à churrascaria.>