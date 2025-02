VIRALIZOU

Ex-técnico do Vitória admite que editou sua própria página na Wikipédia

'Fui lá e fiz a alteração', afirmou o treinador

A história já tinha viralizado nas redes sociais em abril ano passado, compartilhada em tom de brincadeira pelo jornalista Andrey Raychtock. Ele publicou um vídeo com evidências de que Mancini poderia estar editando seu perfil no site. Um trecho falava que Mancini teria treinado o Sãocarlense, clube do interior de São Paulo, em 1999. Mas uma edição dizia: “Comecei a carreira no Paulista de Jundiaí, JAMAIS dirigi o Sãocarlense, do qual fui atleta em 1999″.>