Ex-Globo marcou encontro com ex momentos antes da morte: 'Arrasada e em choque'

Ela ia apresentar filha de 14 anos

Fernanda Varela

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 17:00

Daniele Valente tinha combinado de se encontrar com Nedio José Mocellin. Os dois ficaram sem se falar por mais de 15 anos, mas algo no coração dela disse que era para eles fazerem as pazes.>

"Nos falamos mais ou menos 40 minutos e foi lindo! Nos desejamos coisas lindas, combinamos dele conhecer a Valentina. Eu me senti feliz e leve com a nossa conversa", disse ela, que recebeu apoio do atual marido, Christiano Cochrane, filho da jornalista Marília Gabriela.>

"Meu marido Christiano ficou feliz pelas pazes que fizemos. Passei o dia de ontem agradecendo por essa alegria de voltar a falar com o Nedio, que paz eu sentia no coração! Até que à noite recebo um telefonema que não consigo acreditar. Nédio foi atropelado e faleceu ontem. Menos de 24 horas depois que nos falamos! Eu estou arrasada e em choque. Eu não sabia que aquela conversa era uma despedida. Vá em paz meu querido. Que Jesus te receba com todo o amor que você merece. Por aqui ainda estou chorando bastante, mas lembrando da nossa conversa com muito carinho tá?", disse.>