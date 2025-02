EX-NAMORADA

Torcida do Corinthians brinca com mosaico usando Bruna Marquezine para desestabilizar Neymar

A imagem de um mosaico afirmando que a ex-namorada não ama mais o jogador viralizou e dividiu opiniões

Marina Branco

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 19:10

Mosaico sobre Bruna Marquezine Crédito: Reprodução I X

Para os adversários, vale de tudo para desestabilizar Neymar no futebol brasileiro, e a torcida do Corinthians na internet está disposta a tentar. No jogo contra o Santos nesta quarta-feira (12), pela primeira fase do Campeonato Paulista, os internautas sugeriram a montagem de um mosaico com a frase "A Bruna Marquezine não te ama mais", que seria montado na Neo Química Arena.>

Rapidamente, a montagem feita viralizou, e a brincadeira encheu as redes sociais com comentários fazendo referência à ex-namorada do jogador. Hoje, ela namora João Guilherme, e ele namora Bruna Biancardi, mãe de dois dos seus quatro filhos.>

Alguns internautas gostaram da piada, outros não acharam de bom tom. "Falta de respeito com a esposa grávida. Tomara que ele marque uns dois gols nesse timinho de quinta", disse um comentário. "O cara tá casado com uma muito mais linda que a Bruna, tem uma filha linda com ela e vocês nessa mentalidade de 5ª série", criticou outro.>

Já do outro lado, muitos se interessaram e até levaram a brincadeira a sério: "Torcidas organizadas do Sport Club Corinthians Paulista, vocês têm apenas uma missão".>

Teve até quem tentasse "consolar" o jogador: "Não liga pros gambás, quem perdeu foi ela, tu tem uma Champions, ela nunca nem chegou perto do oscar. Fica triste não meu irmão". >

Em outros comentários, deram até mesmo mais ideias para desestabilizar o craque, como "você esqueceu o computador ligado", "caiu um parafuso do helicóptero, dá uma olhada", "os árabes precisam falar com você" e "oficial de justiça está te procurando pra um DNA". >