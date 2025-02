CAMPEONATO PAULISTA

Neymar será titular do Santos contra o Corinthians: veja onde assistir ao vivo

Jogo será nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena

Neymar será mais uma vez titular do Santos. O camisa 10 irá aparecer na escalação inicial do Peixe para enfrentar o Corinthians, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. A partida está marcada para às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.>

O Corinthians é o dono da melhor campanha no Paulistão e se classificou para o mata-mata do estadual com três rodadas de antecedência. Já o Santos vem de três jogos de invencibilidade, com uma vitória e dois empates.>