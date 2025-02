PAGAMENTO

Ex-proprietário que vendeu mansões a Neymar comenta o valor que o convenceu

O jogador se interessou por três imóveis que não estavam à venda no Morro Santa Terezinha, em Santos

Os imóveis, localizados no Morro Santa Terezinha, fazem parte de um coletivo de casas que custam mais de R$ 30 milhões. Uma delas era a do empresário do ramo da construção civil, que deu uma entrevista ao g1 contando detalhes do negócio.>