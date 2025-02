PÉ QUENTE!

Mavie rouba a cena e encanta torcida ao vibrar por Neymar: 'Torcedora mais carismática'

Filha do craque esteve presente em vitória do Santos sobre o Noroeste, pelo Paulistão

Mavie já virou presença constante nos jogos do Santos na Vila Belmiro. E, mais uma vez, a pequena roubou a cena ao vibrar pelo pai, Neymar, durante a vitória do Peixe sobre o Noroeste, na última quarta-feira (19), pelo Paulistão. Um vídeo postado pela maquiadora de Bruna Biancardi, Giovanna Trugillo, viralizou nas redes sociais e encantou pela simpatia da pequena.>

Nas imagens, Mavie, de 1 ano, aparece enérgica ao balançar os braços ao som da vibração dos torcedores. Ela estava com o uniforme completo do Santos, incluindo uma camisa 10 com "papai" escrito nas costas. "Torcedora mais carismática não existe", disse, encantada, Giovanna.>