AMOR ESTÁ NO AR!

Bernardinho faz rara aparição com namorada, apresentadora da TV Globo; veja

Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei apareceu em almoço para comemorar aniversário do cunhado

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 11:00

Bernardinho Crédito: Divulgação/FFVolley

Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho apareceu em uma rara imagem ao lado da namorada, Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil. O treinador marcou presença na comemoração de aniversário do irmão da jornalista, Marco Antônio, no último domingo (23), em um restaurante no Rio de Janeiro.>

Uma foto do momento foi compartilhada por Ana Paula nas redes sociais. "Aniversário do meu irmão favorito e único (risos). Parabéns, Marco Antônio", escreveu a apresentadora, nos Stories do Instagram.>

Bernardinho e Ana Paula em foto postada pela apresentadora Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Paula Araújo e Bernardinho são discretos e fazem raríssimas aparições juntos. Os rumores de que os dois engataram um relacionamento começaram ano passado e a primeira aparição pública do casal aconteceu em agosto. Eles foram juntos a um evento em São Paulo e posaram sorridentes.>

Dono de sete medalhas olímpicas - uma prata como jogador (1984), dois bronzes dirigindo a seleção feminina (1996 e 2000), além de dois ouros (2004 e 2016) e duas pratas (2008 e 2012) com o time masculino -, Bernardinho foi casado por 25 anos com Fernanda Venturini, ex-levantadora da seleção feminina, com quem teve duas filhas, Júlia, de 22, e Vitória, de 13. Ele é pai ainda do jogador Bruninho, de 38, com a também ex-jogadora de vôlei Vera Mossa. >