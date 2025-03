ORIGEM DA FORTUNA

Discreto e sócio de 62 empresas: a fortuna do bilionário que deu um helicóptero para Franciny Ehlke

Tony Maleh é um empresário de sucesso com apenas 36 anos

O presente inusitado e milionário só foi possível porque o rapaz tem participação em mais de 60 empresas, seja como sócio fundador ou investidor. Com apenas 36 anos, Tony é um empresário de sucesso atuando em companhias do ramo da saúde, finanças e tecnologia.>

De acordo com o jornal Extra, Tony Maleh tem um faturamento anual estimado em cerca de R$ 1,6 bilhão. Mas, mesmo com muito a ostentar, o rapaz é discreto, com apenas 5 publicações no Instagram e sem muita interação com os mais de 200 mil seguidores. Ele aparece um pouco mais no Instagram da noiva influenciadora.>