CULTURA POP

Hit da banda baiana Pagodart toca em pré-show de Beyoncé nos EUA e viraliza nas redes; veja vídeo

Música “Uisminofay”, sucesso do pagode baiano nos anos 2000, foi reproduzida antes de show da turnê Cowboy Carter Tour, em Los Angeles

A banda baiana de pagode Pagodart celebrou com entusiasmo a repercussão internacional do seu maior sucesso. O hit “Uisminofay”, lançado em 2003, foi reproduzido durante o pré-show da cantora Beyoncé, na noite da última segunda-feira (28), em Los Angeles, como parte da turnê Cowboy Carter Tour. >

Nas redes sociais, o grupo comemorou o feito com uma publicação descontraída: “Podemos dizer que zeramos o jogo? Ou melhor, o game? Lâminaaaa, muchachos!! Nosso som tocando no pré-show da rainha Beyoncé, em Los Angeles. Podemos dormir com essa?”, celebraram em publicação no perfil oficial do grupo.>