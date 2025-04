ACREDITA?

Vinícius afirma que dividiria o prêmio do BBB 25 com Aline Patriarca: 'Nada mais justo'

Baiano fez declaração surpreendente que dividiu web

Vivendo a todo vapor o pós-BBB 25, Vinícius Nascimento refletiu sobre a possibilidade de ter se tornado campeão do reality e fez uma declaração surpreendente em relação ao prêmio. Segundo o baiano, caso ganhasse o programa, ele dividiria o montante milionário ao meio com Aline Patriarca - amiga que foi dupla na casa. >

"A gente ia entender aqui fora porque a gente estava entrando junto", disse Vinícius sobre a possibilidade de ter ganhado o BBB 25, em entrevista ao podcast "1 hora de Relógio Parado com Kadu Brandão". "Você dividiria?", perguntou o apresentador. "Claro, meio a meio. Se um faz parte da trajetória, estando lá, caminhando junto, um colaborou para que o outro pudesse entrar. Então, nada mais justo do que fazer isso", revelou Vinicius.>

O nazareno comentou sobre o sentimento pelo BBB 25 ter sido formado por dupla de amigos, ou familiares. "Foi um Big Brother de laços, era muito difícil. Você olhar seu melhor amigo brigar, ou filho, pai irmã, isso já mexe muito no emocional, no confinamento. Então quando a gente vive isso com alguém que é seu colo, seu abraço, nada mais justo que o positivo seja para os dois”, disse o ex-BBB.>