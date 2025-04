ABRIU O JOGO

Renata chama Aline de 'cobra' e revela decepção com participante do BBB 25

Campeã do reality participou de entrevista na Rádio Globo e falou sem filtros sobre o pós-programa

No tradicional “Bate-Bola”, Renata foi direta ao ser questionada sobre sua maior decepção no jogo: o nome citado foi o de Vinícius, com quem teve proximidade ao longo do programa. Já ao classificar os participantes com emojis — marca registrada das dinâmicas do BBB — ela não hesitou em atribuir o símbolo de “cobra” para Aline, deixando claro que a relação entre as duas ficou estremecida.>