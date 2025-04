FAMOSOS

Veja dívida que Renata tinha antes do BBB 25 e o que ela vai fazer com o prêmio

Sister estava com nome sujo no Serasa

Fernanda Varela

Publicado em 25 de abril de 2025 às 16:38

Renata Saldanha venceu o BBB 25 Crédito: TV Globo

Ela entrou no Big Brother Brasil 25 querendo R$ 10 mil pra quitar o Fies e sair do Serasa. Saiu com quase R$ 3 milhões na conta, um carro, um apartamento. A bailarina Renata Saldanha ficou milionária ao vencer o reality.>

A cearense de Fortaleza, que chegou na casa mais vigiada do país com nome sujo e dívida pendurada no governo federal, viu o saldo bancário pular para R$ 2,720 milhões — fora os “extras”: carro de luxo, apê e mais R$ 35 mil em brindes. Tudo somado, chega a R$ 3,280 milhões. Ou seja, dá pra pagar aquele boleto do Fies 272 vezes. Ou 197, se a gente tirar os impostos.>

Durante o programa, Renata confessou sem filtro: “Nunca paguei nada, só os juros. Se eu ganhar uma prova de R$ 10 mil, já dá pra renegociar”. >