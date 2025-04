FICOU SURPRESO?

Veja qual a foto do fundo de tela no celular dos participantes do BBB 25

Algum te surpreendeu?

Fernanda Varela

Publicado em 25 de abril de 2025 às 16:10

Ex-BBBs Crédito: Reprodução

Após o fim do BBB 25, os ex-participantes têm usado as redes sociais para compartilhar momentos da nova rotina fora da casa — e um detalhe inusitado chamou a atenção dos fãs: as telas de bloqueio dos celulares. De fotos de biquíni a homenagens esquisitas, os fundos revelam a personalidade e os vínculos afetivos dos brothers e sisters. >