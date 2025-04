CUIDADO

Veja as posições sexuais com maior probabilidade de quebrar o pênis

Posição sexual mais arriscada e que pode causar a temida fratura no pênis é bastante popular; saiba qual

Sim, é possível quebrar o pênis durante o sexo — e algumas posições sexuais são mais perigosas do que outras, de acordo com um estudo publicado no periódico International Journal of Impotence Research. Para chegar à resposta, os pesquisadores analisaram 90 pacientes com idades entre 18 e 66 anos que tiveram o pênis fraturado. >