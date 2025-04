+18

As oito melhores posições sexuais para explorar no sexo oral

Não existe apenas uma maneira de fazer sexo oral; aproveite novas posições e chegue ao orgasmo com essas ideias

Se ainda não está convencido, vale lembrar que o oral pode ser incrivelmente íntimo, sem mencionar que é mais confiável para o orgasmo, uma vez que estimula diretamente o clitóris, no caso da mulher. Isso porque chegar ao clímax via oral pode ser mais fácil se você faz parte da grande maioria das pessoas com vaginas que dependem da estimulação clitoriana para gozar.>