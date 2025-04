TV

BBB 25 tem reviravolta em votação e Vinícius é eliminado

Baiano deu adeus à disputa

Por essa, ninguém esperava. Contrariando todas as enquetes, Vinícius é o 18º eliminado do BBB 25. Ele disputou a berlinda com Renata e Vitória Strada. O baiano saiu com 52,69% dos votos, enquanto a bailarina recebeu 46,23% e a atriz 1,08%.>