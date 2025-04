DIVA POP

Gaga em Salvador? Vídeo da ‘Gaga de Ilhéus’ diverte web antes de show de Lady Gaga no Brasil

Prefeitura entra na onda da visita da estrela pop ao país e leva influenciadora baiana aos pontos turísticos da capital

Fãs baianos de Lady Gaga foram pegos de surpresa — e com boas risadas — nesta quarta-feira (30), quando a Prefeitura de Salvador publicou um vídeo nas redes sociais anunciando a chegada de Gaga à cidade. Mas calma: não se tratava da diva pop norte-americana, que se apresenta no próximo sábado (3) em um mega show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A estrela do vídeo é a influenciadora “Gaga de Ilhéus”, figura querida na internet e famosa por suas aparições em programas como Show do Tom e Pânico na Band. >