LIBERADA

Médico explica liberação para Preta Gil cantar em show com Gil: 'Cuidadosamente avaliada'

Cantora, que enfrenta um câncer, participou do show da turnê de despedida de seu pai, Gilberto Gil no último sábado (26)

Preta Gil, de 50 anos, participou do show da turnê de despedida de seu pai, Gilberto Gil, realizado no último sábado (26), em São Paulo. A apresentação integra a turnê “Tempo Rei”, que marca a aposentadoria dos palcos do cantor baiano, de 82 anos. A presença da cantora ocorreu poucos dias após sua alta hospitalar, concedida após a realização de exames e administração de medicamentos relacionados ao tratamento contra o câncer. >

“A liberação depende do estágio da doença, do tipo de tratamento e das condições gerais de saúde do paciente. Com aprovação da equipe médica, não há impedimento”, explica o especialista em entrevista a revista Caras.>