EITAAAAAAA

Whindersson Nunes detalha parte íntima e ganha resposta ousada de Kerline

Humorista fez brincadeira nas redes sociais e ex-BBB não deixou passar batido

O clima ficou quente entre Whindersson Nunes e Kerline! Tudo começou quando o humorista fez uma brincadeira nas redes sociais sobre sua parte íntima, após cruzar com uma publicação sobre o tema. "Fico muito triste com homens belos portadores de pir*cas feias", dizia a postagem. O piauiense compartilhou a mensagem e respondeu: "Ninguém fala da solidão do homem feio do p*u bonito". >