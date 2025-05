UÉ?!

Angélica é criticada após expor segredo íntimo de Eva em programa: 'O pai não pode saber'

Apresentadora foi reprimida por internautas por dizer que zelava pela privacidade dos filhos e expor intimidade da caçula

Durante participação no podcast MaterniDelas, no canal do PodDelas, a apresentadora Angélica falou abertamente sobre sua relação com os filhos e revelou que guarda um segredo da sua caçula, Eva, de 12 anos, a pedido da própria menina. A conversa foi ao ar no último dia 9 de maio e voltou a repercutir nas redes sociais após um corte do momento viralizar.>