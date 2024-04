SEM CULPA

Pitel descobre que Lucas está solteiro e não esboça surpresa: 'era só amizade'

Camila Moura revelou na web o divórcio do casal

Publicado em 3 de abril de 2024 às 09:30

A eliminada desta semana do BBB 24, Pitel, esteve no programa Bate-Papo BBB na noite desta terça-feira (2), e descobriu que o colega de confinamento, Lucas Buda, está solteiro.

Ela foi informada pelos apresentadores e, durante a conversa, Pitel revelou que já estava sentindo que Camila teria tomado alguma atitude fora do programa. "Eu imaginei, de verdade, quando ela não apareceu no vídeo do anjo", disse.

Com tranquilidade e zero surpresa, a assistente social comentou que todo mundo transformou a situação em algo romântico. Para ela, a relação com Buda não passava de amizade.

"Meu pai eterno! A gente era muito amigo, eu acho que nessa gracinha dele, ele ficou pilhado porque a Camila não apareceu no vídeo. Era só amizade, ele é alguém incrível. Ele estava muito preocupado com a Camila".

Por fim, Pitel reforçou que espera que Lucas e Camila possam voltar com o casamento. Em contrapartida, a ex-esposa do brother do BBB 24 contou ao programa Fofocalizando que o fim da relação se deu após os episódios de humilhação.