PREOCUPADO

'Será que eu perdi o amor de quem me amava?', diz o solteiro Lucas Buda no BBB

No gramado, brother conversou com Leidy Elin sobre a ausência de sua esposa no vídeo do Presente do Anjo

Publicado em 20 de março de 2024 às 20:27

Lucas Buda comentou sobre a ausência de sua esposa, Camila Moura, no vídeo do Presente do Anjo Crédito: Reprodução/ Globo

O brother Lucas Buda conversou, na manhã desta quarta-feira (20), com Leidy Elin sobre a experiência de vivenciar o Big Brother Brasil e o professor de Educação Física comentou sobre a sua esposa, Camila Moura, não ter aparecido no vídeo do Presente do Anjo.

"Aqui a gente mostra como a gente é dentro das condições que estão colocadas aqui para a gente viver", diz o carioca. "A gente não vive com ninguém 24 horas por dia, a gente não vive nem com a nossa família 24 horas por dia", comentou a trancista.

"Quando eu me deparo com situações como o vídeo do Anjo, que aparecem pessoas queridas para mim, mas não as que eu gostaria de ver, isso me pega muito porque eu fico pensando: 'Cara, será que eu perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece?", analisou o professor de Educação Física.

"Só que também não sabem o que a gente sente aqui, então, para ela, estava fazendo a coisa certa, para você ver outras pessoas", pontua a gonçalense. O brother segue analisando: "Total, eu entendo, mas eu penso o que me faz chorar, o que me faz não suportar e, digamos assim, transbordar, e esse transborda é através do choro, é a insegurança de 'será que eles ainda estão comigo?'.

"Claro que estão, nossa família sabe quem é a gente. Foi uma coisa que você falou, a única pessoa que, pra mim, não pode soltar a minha mão é a minha mãe", afirma Leidy Elin.