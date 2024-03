'AS MULHERES FATURAM'

Após traição, Camila Moura, ex de Lucas Buda do BBB 24, ganha grafite em sua homenagem no Ceará

O autor do grafite expôs a arte em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (14)

Publicado em 14 de março de 2024 às 21:19

Grafite em homenagem a Camila Moura Crédito: Reprodução/ Instagram

Após o sucesso repentino com a traição do marido, o participante do BBB 24, Lucas Buda, dentro da casa mais vigiada do país, Camila Moura, ganhou um grafite em sua homenagem em Crato, no Ceará. O autor do grafite expôs a arte em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (14).

No grafite, além da imagem da professora e historiadora, foi escrito um trecho da música da cantora colombiana Shakira, que também foi traída pelo ex-marido, Gerard Piqué em 2022 e escreveu uma canção expondo a situação: "As mulheres já não choram, as mulheres faturam". A frase também está inscrita no perfil da recém influencer no Instagram.

"Espalhando o rosto, a vida, as cores de mulheres fortes pelas ruas do Cariri para conexões inspirativas com tantas outras mulheres que precisam de um elo, uma ponte, para perceberem que conseguem lutar por si e vencer sozinhas", diz a legenda do post do artista e ilustrador Wanderson Petrova.

"Você é incrível, ficou maravilhosooo! Muuuito obrigadaa!", agradeceu Camila.