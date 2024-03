TORTA DE CLIMÃO

Lucas Buda fica frustrado após ex-esposa não aparecer no Almoço do Anjo: 'E a Camila, gente?

O participante do Big Brother Brasil (BBB) Lucas 'Buda' foi pego de surpresa ao não ver uma declaração da ex-esposa Camila Moura no vídeo do Almoço do Anjo neste domingo (10). Ele ainda não sabe que a companheira anunciou o término do casal após o participante flertar com a sister Giovanna Pitel, no reality.