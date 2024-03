AINDA TEM CASAMENTO?

BBB 24: Buda prevê ausência da esposa em vídeo do anjo

A aproximação de Buda e Pitel é justamente o motivo pelo qual Camila não aparecerá no vídeo. Nos últimos dias, a esposa (ou ex) tem utilizado as redes sociais para demonstrar o aborrecimento com as atitudes do brother, que tem flertado com a sister alagoana no reality.