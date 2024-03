SUBIU PARA A CABEÇA?

Irmã de Buda diz que Camila Moura está irreconhecível por 'deslumbre' com a fama

A ex-mulher de Buda, Camila Moura, estaria deslumbrada demais com a fama. A informação foi dada pela irmã de Lucas, Rose Ferreira, que revelou ter ficado assustada com a postura da ex-cunhada.

A irmã mais velha do confinado ainda revelou que Camila estaria deslumbrada com a fama repentina após sofrer com a atitude de Lucas dentro do BBB 24. Segundo Rose, eles não têm mais contato com a ex-esposa de Buda desde os convites para publicidade.