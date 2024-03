SENTIU

BBB 24: Buda percebe algo errado após não receber foto da esposa em ovo de Páscoa

No BBB 24, os participantes ficaram alegres com a ação de Páscoa feita pela Nestlé na manhã desta segunda-feira (25), mas Lucas Buda ficou desconfiado de uma situação.

Percebendo a situação, Fernanda se aproximou e tentou minimizar o clima estranho. Ela chegou a comentar que as irmãs não apareceram no vídeo do Anjo e apareceram no ovo de Páscoa.