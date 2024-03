AFLIÇÃO

Lucas Buda se preocupa com o financeiro fora do BBB 24: 'Exonerado do meu concurso público'

Brother não sabe que está solteiro e segue aflito

Publicado em 28 de março de 2024 às 11:59

Lucas Buda Crédito: Globo

Nem todo mundo consegue uma carreira promissora fora do BBB, e o participante Lucas Buda já esboçou a preocupação em saber se vai conseguir ter dinheiro quando for eliminado da casa.

Durante a festa do Líder, na madrugada desta quinta-feira (28), Lucas conversou com Giovanna sobre a preocupação em torno das economias dele com Camila Moura, ex-esposa do brother.

Ele demonstrou aflição sobre como ficará a vida financeira fora da casa, e está com medo de que alguma coisa tenha dado errado com o concurso público feito por ele.

"Estava falando com a Pitel ali, estava muito preocupado hoje, fiquei mais para baixo, fiquei muito preocupado com lá fora, sabe? O fato de eu ter sido exonerado do meu concurso público não me dá outra chance a não ser trabalhar muito", disse.

Lucas Buda está inseguro com o que irá trabalhar caso não seja o campeão:



"Se eu não ganhar o prêmio, eu preciso trabalhar urgente porque meu dinheiro era até março” #BBB24



pic.twitter.com/ROx4AWgkPQ — Alfinetei (@ALFINETEI) March 28, 2024

Ainda no bate-papo, Lucas revelou que só tem dinheiro apenas até março, e que abril seria o mês de desespero e economia. Camila foi avisada pelo ex-marido para somar as dívidas e saber se iriam conseguir com o valor estipulado.