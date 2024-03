ASSISTA

BBB 24: Davi convoca, 'fadas' tiram a roupa e pulam pelados na piscina; veja vídeo

Davi convidou seus amigos do BBB 24 a tirarem a roupa para pularem pelados na piscina no início da tarde desta quarta-feira (24). A atitude foi uma promessa do grupo "fadas" caso completassem 80 dias de programa.