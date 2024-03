ENTRETENIMENTO

Davi ameaça tirar a roupa no BBB 24 e convoca Matteus Alegrete: 'Bora?'

No BBB 24, os integrantes do Quarto Fada relembraram a promessa feita por Davi Britto de pular pelado na piscina caso complete 80 dias de reality. Ao conversar sobre o assunto, o baiano convocou o brother Matteus, o Alegrete, para realizar ato na tarde desta terça-feira (26). "Com a mão no tareco, bumbum do lado de fora...", brinca Davi. "Protegendo o documento", devolve Matteus.