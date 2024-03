BBB 24: 8 curiosidades sobre a emparedada Leidy

Veja alguns fatos sobre a vida pessoal e profissional da carioca

Publicado em 26 de março de 2024 às 15:24

No último domingo (24/03), o 14º paredão do BBB 24 foi formado. Estreando na berlinda, Leidy Elin (ao lado de MC Bin Laden, Matteus e Davi) disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. A carioca foi a segunda pessoa mais votada pela casa e não se deu bem na prova ‘Bate e Volta’.

Para justificar a sua permanência no reality show , ela defendeu o seu jogo e alfinetou os demais participantes. “[…] Sou isso daqui, não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não vim aqui pra amaciar ninguém. […] A gente tem que reconhecer quando erra, é o que eu mais aprendi aqui dentro”, disse no programa após a formação do paredão.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre a Leidy Elin para decidir se ela merece continuar no BBB 24!

1. Uma mulher trabalhadora

Leidy começou a trabalhar aos 14 anos como manicure para ajudar a mãe, Carla, nas despesas de casa. Antes do BBB 24, ela trabalhava como operadora de caixa em uma loja de artigos esportivos e como trancista nas horas vagas.

2. Apegada à família

O pai de Leidy morreu quando ela tinha 8 anos. Desde então, ela vive com a mãe e o irmão Thomaz. Apesar da perda, a família permanece muito unida, celebrando todas as festividades juntos. “Graças a Deus, é uma relação muito boa. Somos muito unidos, até demais. Compartilhamos tudo juntos. Dia dos Pais, Dia das Mães… Natal, a cada ano, é na casa de um membro da família”, compartilhou a sister ao Gshow.

3. Flamenguista de coração

Apaixonada pelo Flamengo, Leidy é uma grande torcedora do clube. Inclusive, ela teve a oportunidade de participar de uma festa na casa do jogador Vinicius Junior, quando ele era jogador do time.

4. Planos com o prêmio do BBB24

Leidy considera sua mãe uma verdadeira heroína, pois luta para garantir que os filhos não passem necessidades. “Nunca passei fome, minha mãe nunca permitiu, mas ela batalhou incansavelmente para evitar que isso acontecesse”, compartilhou Leidy ao Gshow. Por isso, se ganhar o prêmio, o desejo da sister é comprar uma casa para a mãe e abrir um salão de beleza especializado em tranças.

5. Tatuagens

Leidy tem três tatuagens, das quais não gosta muito: uma no braço direito com o símbolo da paz e amor, outra no tornozelo com pássaros e a palavra ‘freedom’, e uma terceira na costela esquerda com os nomes de sua avó e mãe.

6. Cursa Direito

Inicialmente, Leidy desejava ser psicóloga, porém, como uma canceriana nata, temia que sua sensibilidade a levasse a chorar com os pacientes durante as consultas. Por isso, optou pela faculdade de Direito, em que ela está no segundo período.

“Esta é minha maior conquista. Meu sonho é me tornar advogada para lutar pelos direitos consagrados na Constituição. Quando adquirimos conhecimento, nossa perspectiva muda completamente”, disse ao Gshow.

7. Mora em São Gonçalo

Leidy veio ao mundo e cresceu na mesma casa, situada em uma comunidade em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. “É lá onde vivi toda minha infância e adolescência . Conheço cada pessoa, mantenho contato com todos. É onde eu realmente me sinto em casa”, compartilhou a participante ao Gshow.

8. Faz amizades facilmente