'MODO TURBO'

Boninho anuncia que vai acelerar o ritmo do BBB após o Paredão

Tadeu Schmidt explicará com mais detalhes a mecânica da próxima etapa, na reta final do programa

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, disse que a pressão dentro do programa vai aumentar a partir do próximo Paredão, que será realizado nesta terça-feira, 26, com o "modo turbo", e acrescentou que as inscrições para a próxima edição do programa estarão abertas em breve.