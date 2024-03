NÃO SUSTENTOU

Wanessa diz que cansou de ser 'bode expiatório' e apaga vídeo pedindo desculpas a Davi

A ex-BBB Wanessa Camargo surgiu no meio da madrugada desta terça-feira (26) soltando indiretas após a briga entre Davi e Bin Laden, que ocorreu depois do Sincerão, no Big Brother Brasil.

"Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso estou aqui. Hoje, entendo, que algumas das minhas falas e comportamentos dentro do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade e em nós, pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta de quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos", disse Wanessa.