BIG BROTHER BRASIL

Wanessa Camargo confirma fim do namoro com Dado Dolabella e diz que faltou 'espírito esportivo' em Davi

Wanessa disse que "faltou fair play" em Davi, que a denunciou no confessionário

Wanessa Camargo confirmou o fim do relacionamento com Dado Dolabella em entrevista ao Fantástico neste domingo (17). A cantora também falou da expulsão do BBB 24 por agressão ao baiano Davi.