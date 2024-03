APROXIMAÇÃO BRUSCA

BBB 24: Fernanda 'recalcula' rota e Davi desconfia de mudança

Pane no sistema, alguém desconfigurou Fernanda Bande, do BBB 24. A sister resolveu recalcular a rota e agora está elogiando constantemente Davi na casa.

Fernanda: "É bacana as pessoas não ficarem se baseando no jeito dos outros pra julgar os outros, sabe?" Davi: "É verdade" #BBB24 pic.twitter.com/QRRgUNlEop

"Eu não tenho problema nenhum, a gente nunca se atacou. Você não me irrita, não me incomoda", disse. No entanto, essa tentativa de se livrar do paredão foi percebida pelo Davi, que levou para os colegas a conversa.