CONFIRA ABERTURA DAS VENDAS

Adriana Calcanhotto traz show da turnê 'Errante' para Salvador; saiba data

A cantora e compositora gaúcha Adriana Calcanhotto vai trazer o show "Errante" para Salvador. A turnê, que tem o mesmo nome do álbum de trabalho mais recente da cantora, começou em maio de 2023, na Europa e já percorreu algumas cidades do Brasil.

No setlist do show, a cantora incluiu as 11 canções inéditas do álbum - algo raro, já que o público e muitos artistas costumam apostar em um roteiro repleto de sucessos.