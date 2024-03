VEM AÍ

Bienal do Livro Bahia 2024 terá Itamar Vieira Jr, Pedro Rhuas, Paula Pimenta, Thalita Rebouças e mais

A Bienal do Livro Bahia 2024 reunirá nomes de peso da literatura nacional e internacional entre os dias 26 de abril e 1° de maio, no Centro de Convenções Salvador, que fica na Boca do Rio. Os ingressos custam entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e podem ser adquiridos pela internet.