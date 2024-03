FIM DA LINHA

Camila Moura decide se divorciar de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24

Defesa debate se entrará com processo agora ou após saída do capoeirista do reality

Ainda não foi decidido se Camila irá esperar a saída do brother do reality para dar entrada no processo. "Seria possível dar entrada na documentação agora com o Lucas Henrique dentro da casa, mas isso é uma decisão dela. Pode ser agora ou depois. Ela é quem vai decidir. O que ela tem muito claro em sua cabeça e que não deseja mais retomar o casamento", crava.