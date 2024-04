VEJA VÍDEO

BBB 24: Paulo Ricardo esnoba Davi e fãs criticam: 'Falta de respeito'

Cantor se apresentou no reality na noite de quarta (3)

A apresentação de Paulo Ricardo no BBB 24 na noite de quarta-feira (3) rendeu críticas para o cantor. Na reta final do show, o artista se aproximou dos brothers e abraçou um por um, exceto Davi. Vídeos de diferentes ângulos mostram Paulo Ricardo abraçando primeiro Matteus e, em seguida, chega Davi, mas o cantor passa por ele sem fazer menção. O baiano chegou a estender o braço para o cantor, mas não conseguiu atenção.

A atitude do artista não foi bem vista pelos internautas, que deixaram diversos comentários negativos nas redes sociais. "Falta de respeito, pior participação", criticou um seguidor nos comentários das publicações de Paulo Ricardo no instagram.

"Não voto no Davi e acho que teve um quê de racismo no ato do RPM. Mas há quem diga que ele é amigo da Wanessa e teria sido por isso. Só não vale falar que foi sem querer porque não foi sem querer. Ficou feio, ficou escroto", detonou outro internauta.