COLUNA BRUNO WENDEL

Corpo boiando no Porto da Barra: homem teria fugido de linchamento após cometer estupro

Vítima estaria sendo perseguida por um grupo queria fazer justiça com as próprias mãos

O corpo de um homem , um morador de rua, encontrado boiando no Porto da Barra neste domingo (22), pode ter sido alvo de uma tentativa de linchamento. Isso porque testemunhas o viram correr para dentro d’água, quando era perseguido por um grupo, na manhã do mesmo dia.>

Populares contam que o cadáver apresentava um corte na cabeça, que teria sido em decorrência do início das agressões. Ainda segundo eles, o motivo do ataque seria o fato de a vítima ter estuprado outro morador de rua, com quem bebia na madrugada. >