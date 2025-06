HORROR MATINAL

Chocante: comerciante abre loja e se depara com corpo de homem baleado

Empresa havia sinais de arrombamento

Ao chegar para trabalhar, um comerciante deu de cara com uma cena chocante: o corpo de um homem com marcas de tiros. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), no bairro de Plataforma. O local, uma distribuidora de aço, havia sinais de arrombamento. >