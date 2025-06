REFLEXO DA INSEGURANÇA

Tiros e morte: homem é baleado durante confronto policial na Mata Escura

Vítima ainda não foi identificada

Um homem morreu após um intenso tiroteio na madrugada desta sexta-feira (20), no bairro da Mata Escura. Moradores registram o momento em que viaturas da polícia chegaram ao local, na Rua da Embasa. >

De acordo com os moradores, o confronto aconteceu entre a polícia e traficantes do Bonde do Maluco (BDM). Algumas casas foram atingidas.>