MAIS QUE AMIGOS

BBB 24: Após treta pesada, Bin Laden, Davi e Matteus dançam juntos em festa

Aconteceu, na noite desta quarta-feira (27), a última do Líder temática no BBB 24. Os brothers curtiram a festa de Giovanna, que teve como tema flashdance dos anos 80.

Bin Laden no meio do Matteus e Davi KKKKKK pic.twitter.com/Z0CNxXXCGP

A expectativa dos telespectadores era que Bin e Davi fossem expulsos do programa ou, no mínimo, punidos. No entanto, o apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt, apenas deu sermão nos brothers.